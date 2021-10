Farnesina: Di Maio a ministeriale Gfsec, multilateralismo necessario per sfide settore acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questo pomeriggio, in videoconferenza, la Conferenza ministeriale del "Global Forum on Steel Excess Capacity – Gfsec", presso il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Lo rende noto la Farnesina. La Conferenza è stato il momento conclusivo della Presidenza italiana di turno del Forum, svolta con il sostegno degli Stati Uniti d'America e del Giappone, in qualità di Co-Presidenti, nonché con l'assistenza tecnica del Segretariato dell'Ocse. Il Gfsec è stato istituito nel 2016, nell'ambito del G20, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione e la trasparenza tra i principali Paesi produttori di acciaio e per mitigare il fenomeno dell'eccesso di capacità produttiva, in ambito siderurgico, nonché il suo impatto sul mercato mondiale. Nel suo discorso di apertura dell'incontro il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha sottolineato che "abbiamo bisogno più che mai del multilateralismo per affrontare con urgenza l'eccesso di capacità produttiva nel settore dell'acciaio". Il Ministro Di Maio ha anche espresso l'auspicio che "i Paesi produttori di acciaio che non sono membri del Gfsec si uniscano a questo tavolo sulla politica siderurgica". Durante l'incontro, i rappresentanti dei Governi e delle associazioni di categoria dei membri del Gfsec hanno espresso profondo apprezzamento per il ruolo svolto dal Forum, sottolineato la necessità di evitare misure distorsive del mercato e discusso delle sfide presenti e future che il settore siderurgico globale dovrà affrontare, come la transizione verso un'economia verde e l'uso delle nuove tecnologie come strumento per ridurre l'eccesso di capacità siderurgica. A conclusione dell'incontro, le delegazioni governative di 29 Paesi che fanno parte del Forum hanno approvato il Rapporto ministeriale per le attività del Gfsec 2021.(Com)