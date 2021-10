Infrastrutture: Berlusconi, con me oggi Ponte sullo Stretto sarebbe realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Volevamo il ponte sullo Stretto. L'avevamo progettato, finanziato e aperto i cantieri e poi la sinistra l'ha bloccato pagando penali altissime”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Calabria, a Vibo Valentia. “Oggi si torna a parlare del ponte e questo mi fa piacere perché è una grande occasione di sviluppo e di lavoro per la Calabria e la Sicilia – ha aggiunto - ma se avessero lasciato fare a noi il ponte sarebbe già una realtà". Berlusconi ha poi concluso: “sono orgoglioso di essere stato il presidente del Consiglio dei governi che hanno investito più risorse, più soldi al Sud nella storia della Repubblica".(Rin)