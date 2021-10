Usa: scontro tra aereo ed elicottero in Arizona, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro tra un elicottero e un aereo a sud-est di Phoenix, in Arizona, ha provocato la morte di due persone. Lo riferisce la polizia locale, sottolineando che le vittime erano a bordo dell'elicottero. Il sergente Jason McClimans, del dipartimento di polizia di Chandler, ha detto ai giornalisti che gli agenti hanno ricevuto segnalazioni circa una collisione in volo, aggiungendo di aver localizzato la scena dell'incidente all'arrivo. L'ufficiale ha aggiunto che l'aereo dovrebbe esser stato in grado di atterrare. I vigili del fuoco hanno riferito all'emittente "Nbc News" che l'elicottero si è schiantato al suolo e ha preso fuoco dopo essersi scontrato con l'aereo.(Nys)