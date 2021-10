© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se andrai al ballottaggio e vincerai sarà una vittoria non solo per Roma ma per tutta Italia è tutta Europa”. Così il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale della candidata sindaca di Roma per il Movimento, Virginia Raggi. (Rin)