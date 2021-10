Usa-Francia: Blinken incontra ambasciatore Etienne, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Washington l'ambasciatore francese negli Usa, Philippe Etienne. Lo rende noto il dipartimento di Stato in un comunicato ufficiale. Le parti hanno rievocato la "telefonata produttiva" tra il presidente statunitense, Joe Biden, e l'omologo francese, Emmanuel Macron, tenutasi il 22 settembre scorso. In quell'occasione, i due capi di Stato hanno discusso la via da seguire nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Francia. L'incontro tra Blinken ed Etienne precede l'imminente viaggio del capo della diplomazia Usa a Parigi per la riunione del Consiglio dei ministri dell'Ocse e segue la recente crisi tra Stati Uniti e Francia a seguito dell'annuncio di Aukus, l'accordo sulla difesa tra Usa, Australia, Regno Unito. Blinken ed Etienne hanno discusso le modalità con cui migliorare la cooperazione tra Stati Uniti e Francia a livello globale, conclude la relativa nota ufficiale.(Nys)