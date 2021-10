Roma 2021: Calenda chiude comizio con video su città, bacio sul palco con moglie Violante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chiudere il comizio a piazza del Popolo, del candidato sindaco di Roma di Azione Carlo Calenda, un video con le immagini della Capitale e di alcuni film storici proiettati sul maxi schermo "Da Mamma Roma" a "Vacanze Romane", passando per "To Rome with Love", "Notte prima degli esami", "Caterina va in città", "Jeeg robot" e il premio Oscar "La grande Bellezza". Al termine del video, concluso con il saluto di Anna Magnani, sale sul palco la moglie di Calenda: Violante Guidotti Bentivoglio. "Non sarei quello che sono se non avessi al mio fianco da 30 anni Violante", ha detto Calenda prima di baciarla e di chiamare sul palco tutti i candidati. (Rer)