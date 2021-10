Roma 2021: Gualtieri chiude la campagna a San Basilio "15 piazze unite, così governeremo città" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza del Municipio IV, Massimiliano Umberti, ha spiegato: "Il cantiere della Tiburtina è più vecchio di quello della Salerno Reggio Calabria. Noi lo chiuderemo. E ci concentreremo sull'ex Penicillina, sarebbe bellissimo quell'edificio buttarlo giù e costruire lì i primi padiglioni per Expo 2030". Ha espresso il suo sostegno incondizionato a Gualtieri, il governatore Zingaretti, sottolineando: "Il rischio è che si affermi la rassegnazione, l'idea che tutto è irrisolvibile. Non è vero che i problemi di Roma sono irrisolvibile. Sappiamo della disperazione e della solitudine delle persone ma sappiamo che votiamo Roberto Gualtieri per cambiare". Al presidente della Regione Lazio, il cui nome per un periodo è stato contrapposto a quello dell'ex ministro per la candidatura a sindaco, Gualtieri ha rivolto un ringraziamento: "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, che ha la responsabilità di avermi fatto cominciare a fare politica, per avermi chiesto di fare il sindaco di Roma. Quando ho iniziato questa campagna in città c'era un sentimento cupo, ma poi abbiamo visto una crescente consapevolezza di due cose: la prima è che non è vero che c'è questo destino, la seconda è che Roma ha risorse straordinarie e merita un'amministrazione efficiente dove le cose funzionino, e può essere cambiata insieme". (segue) (Rer)