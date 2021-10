Roma 2021: Gualtieri chiude la campagna a San Basilio "15 piazze unite, così governeremo città" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprire la serata, in una piazza tra le bandiere delle sette liste in campo nel centrosinistra, è stata la responsabile del comitato elettorale, Beatrice Lorenzin. "Siamo qui oggi per fare un patto con i cittadini, Gualtieri ha una visione un progetto complicato ma fattibile per questa città. Dobbiamo essere orgogliosi di essere romani. Se c'è l'immondizia o le buche, se non passano i bus, è perché non funzionano Ama, Atac e i lavori pubblici". A termine della giornata, a poche ore dal silenzio elettorale, Gualtieri ha ribadito che in caso di arrivo al secondo turno non farà apparentamenti al ballottaggio ma a coloro che voteranno per gli avversari, al ballottaggio "dirò di votare per me perché lavorerò con tutto il mio impegno, determinazione ed esperienza di governo ed europea per far rinascere Roma, dopo questi anni di declino e di degrado e per farne una città che funziona", ha concluso. (Rer)