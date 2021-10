Roma 2021: un migliaio di persone per ultimo comizio Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai piedi del tempio di Ercole Vincitore, e a pochi passi dalla Bocca della Verità, sono circa mille i sostenitori della sindaca uscente della Capitale, Virginia Raggi, che si sono radunati per assistere al comizio conclusivo della candidata del Movimento 5 stelle, in corsa per il secondo mandato alla guida della Capitale. In attesa degli interventi dal palco, fra cui quello del presidente del Movimento, Giuseppe Conte, e quello del fondatore Beppe Grillo, dietro al palco campeggia un grande cartellone con l'immagine sella sindaca uscente e lo slogan di questa campagna elettorale: "Avanti con coraggio". (Rer)