Roma 2021: Raggi, con Conte battiamo Michetti al ballottaggio

- "Sono a piazza Bocca della Verità per la chiusura della mia campagna elettorale. Sto per salire sul palco. Con me ci sarà Giuseppe Conte. Con Conte vinciamo e battiamo Michetti al ballottaggio. Le priorità sono lavoro, trasporto e ascolto degli ultimi. Andiamo avanti con coraggio". Lo ha affermato la sindaca uscente di Roma del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, a margine del comizio conclusivo della campagna elettorale. (Rin)