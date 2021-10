Roma 2021: Meloni al Municipio XIII per sostenere il candidato del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiudono le campagne elettorali anche nei Municipi della Capitale e, per l'occasione, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha fatto visita nel Municipio XIII, dove in via di Boccea ha incontrato cittadini e commercianti insieme al candidato alla presidenza del centrodestra, Marco Giovagnorio di Fd'I. Un bagno di folla per i due, dopo l'evento della scorsa settimana in un hotel sulla via Aurelia. Meloni si è intrattenuta con cittadini e commercianti, scattando con loro foto e ascoltando le rimostranze sulle problematiche del territorio. "Il sostegno di Giorgia Meloni è fondamentale - ha spiegato Giovagnorio -. Anche oggi abbiamo potuto registrare un entusiasmo che ci ha accompagnato per tutta la campagna elettorale. Entusiasmo che conferma quanto di buono abbiamo fatto in questi anni e quanto ancora potremmo fare nei prossimi cinque anni". (Rer)