- "Sulla legalità qualcuno ci ha anche preso in giro quando prima, per 40 anni, nessuno se ne era accorto: è una vergogna". Lo ha affermato la sindaca uscente di Roma del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale. "Roma non è più sinonimo di Casamonica, Roma ha la testa alta", ha aggiunto sottolineando: "Io non mollo", ha concluso. (Rer)