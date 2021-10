Roma 2021: Calenda chiude campagna a piazza del Popolo, "mi commuovo, vinciamo noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una piazza del Popolo gremita quella che ha ospitato l'evento di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Roma di Azione, Carlo Calenda. Tra slogan e bandiere blu "Calenda sindaco" e di Azione, qualche migliaia di persone - 5 mila secondo gli organizzatori - hanno animato la piazza. La scelta è stata quella di allestire il palco sotto il Pincio, con una piazza transennata e occupata a metà, all'altezza dell'Obelisco. "Scegli un sindaco non un partito" la scritta che campeggia sul maxi schermo del palco. Calenda arrivato in piazza del Popolo è stato accolto dagli applausi e da un vero bagno di folla. Temerario per aver scelto piazza del Popolo? "E già oltre la metà che ci aveva dato la Prefettura", ha detto Calenda. Prima del comizio finale, ad accompagnare l'attesa diversi brani musicali: da The Wall di Pink Floyd ad Hurricane di Bob Dylan. "Noi riempiamo piazza del Popolo: questa non è una piazza solo per Salvini e Meloni e vinciamo noi perché il lavoro duro paga sempre - ha detto Calenda dal palco -. Sono famoso per essere cattivo ma adesso mi commuovo vedendo questa piazza. Quando dovevamo decidere dove chiudere, io ho detto: amici miei noi riempiremo piazza del Popolo. (segue) (Rer)