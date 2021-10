Roma 2021: Calenda chiude campagna a piazza del Popolo, "mi commuovo, vinciamo noi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa piazza non è solo di Salvini e Meloni - ha ribadito Calenda - ma è una piazza per le persone serie, per i riformisti che ora se ne riappropriamo. Noi vinciamo. Io sono su questo palco perché mi ci avete messo voi", ha aggiunto Calenda che rivolgendosi al candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, ha tuonato: "pensavi di governare Roma senza programma perché avevi la Meloni. Ma non ci arriverai a governare la Capitale perché è una città molto più seria di te". Calenda durante il suo comizio non risparmia dagli attacchi l'altro candidato sindaco del centrosinistra: "Gualtieri parla di 'Roma in 15 minuti'. Ma de che? Ma spiega cosa vuoi fare. Che sono questi slogan? Basta. È finito il tempo in cui i politici pensavano di poter prendere i voti sulla base dell'appartenenza". Poi tema rifiuti. "non si può parlare di rifiuti senza dire che Ama non funziona e va messa dentro Acea. Non puoi parlare di rifiuti se non dici che mancano oltre 13mila cestini a Roma. Il degrado chiama degrado - ha sottolineato Calenda -. Non si può parlare di rifiuti senza dire che ci vuole un 'cacchio' di termovalorizzatore, come succede in tutto il mondo". (segue) (Rer)