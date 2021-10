Messico: analisti Banxico, economia e inflazione 2021 sopra il 6 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico potrebbe chiudere il 2021 con una crescita dei prezzi al consumo pari al 6,28 per cento e un incremento del prodotto interno lordo del 6,15 per cento su anno. È quanto stimano gli analisti del settore privato nel consueto rapporto mensile compilato dalla Banca centrale (Banxico). L'inflazione, stimata al rialzo per il decimo mese consecutivo, supera il 6,06 per cento ipotizzato ad agosto. Per i 34 gruppi di analisti, nel 2022 i prezzi dovrebbero crescere del 3,84 per cento, a un ritmo più moderato ma ancora superiore alla precedente stima, il 3,79 per cento. Più ottimista la tendenza sulla crescita del Pil, in aumento di 16 decimali sul 5,99 di agosto. Un mese fa la stima aveva subito un colpo d'arresto dopo nove mesi di analisi al rialzo. In leggero rialzo anche le stime per il 2022, con una crescita che passa dal 2,81 per cento di agosto all'attuale 2,88 per cento. (segue) (Mec)