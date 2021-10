Messico: analisti Banxico, economia e inflazione 2021 sopra il 6 per cento su anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il Messico registrerà una crescita del 6,3 per cento, si legge nell’aggiornamento di luglio del World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). Un valore che supera di 1,3 punti percentuali quello ipotizzato dal Fondo nel precedente rapporto. Nel 2022 la stima di crescita prevista è del 4,2 per cento, 1,2 per cento in più rispetto alla precedente previsione. Per l'organismo multilaterale la crescita del Messico, come quella di tutti i Paesi in via di sviluppo risulterà modesta se comparata a quella delle maggiori potenze economiche del pianeta, soprattutto per il differente ritmo e portata della campagna di vaccinazione. L'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse), nell’outlook economico di settembre, stima una crescita del 6,3 per cento nel 2021 e del 3,4 nel 2022. Il pronostico per quest’anno è superiore dell’1,3 per cento rispetto a quello diffuso a maggio. (segue) (Mec)