Difesa: media, Marina algerina insegue sottomarino israeliano che stava seguendo esercitazioni

- La Marina militare algerina avrebbe inseguito e costretto a riemergere in acque internazionali un sottomarino israeliano che stava spiando i preparativi per le esercitazioni navali Radaa che si sono tenuti dal 29 al 30 settembre scorso. Secondo quanto riporta il sito specializzato “Menadefense”, un sottomarino israeliano classe Dolphin è stato rilevato dai sonar di un sottomarino Kilo della Marina dell’Algeria nella giornata del 27 settembre scorso, mentre erano in corso i preparativi per le esercitazioni Radaa. In base a quanto riportano fonti algerine al sito “Menadefense” non appena l'informazione è stata confermata, è stato dato l'ordine alle forze navali di dare la caccia al sottomarino israeliano che, una volta individuato è stato costretto ad emergere in superficie in acque internazionali e ad abbandonare l’area. Le motivazioni di questa intrusione, secondo la stessa fonte, sarebbero state principalmente la raccolta di informazioni sullo stato della Marina algerina, in particolare sulla sua flotta sottomarina dotata di missili di fabbricazione russa Kalibr.(Ala)