- "Buon lavoro al Colonnello Mario Conio, neo capo del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Un ringraziamento al colonnello Francesco Gosciu per il lavoro svolto in questi anni". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)