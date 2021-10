Roma 2021: Raggi, con Federica Angeli a Centocelle per passeggiata della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme a Federica Angeli e con tanti cittadini, sono stata a Centocelle per la passeggiata della legalità". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi. "Abbiamo attraversato il quartiere: dalla palestra Haka Sport Italy, al Baraka Bistrot fino a Cento55 Pinsa Romana. Si tratta di locali che in questi anni sono stati dati alle fiamme da criminali senza scrupoli. Grazie alla forza dei loro proprietari e al sostegno di cittadini e istituzioni, però, sono riusciti a rialzarsi e a ripartire. Noi siamo stati al loro fianco e continueremo a essere al fianco di tutte le persone oneste. Non possiamo più permettere che succedano eventi del genere. Per questo la nostra battaglia per il ripristino della legalità a Roma continuerà sempre A testa alta. È nostro compito lavorare per restituire ai cittadini spazi sicuri in cui poter vivere e lavorare con serenità", conclude Raggi. (Rer)