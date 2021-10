Ue-Balcani: Michel ai leader, relazioni, dialogo e autonomia strategica a summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autonomia strategica dell'Unione europea, relazioni con i partner internazionali e dialogo politico con la regione dei Balcani occidentali. Questi alcuni dei temi in agenda al Summit Ue-Balcani di martedì e mercoledì prossimi. A spiegarlo, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella lettera che ha inviato ai leader. "Sono lieto di invitarvi alla nostra cena di lavoro informale in Slovenia il 5 ottobre e al vertice Ue-Balcani occidentali del 6 ottobre, gentilmente ospitato dal primo ministro, Janez Jansa. Durante la nostra cena di lavoro del 5 ottobre, vorrei che avessimo una discussione strategica sul ruolo dell'Unione sulla scena internazionale alla luce dei recenti sviluppi in Afghanistan, il partenariato di sicurezza Aukus e l'evoluzione delle nostre relazioni con la Cina", ha scritto Michel nella lettera. (segue) (Beb)