Ue-Balcani: Michel ai leader, relazioni, dialogo e autonomia strategica a summit (2)

- Michel prosegue sottolineando che "come abbiamo concordato nell'Agenda strategica 2019-2024, dobbiamo perseguire una linea d'azione strategica e aumentare la nostra capacità di agire autonomamente per salvaguardare i nostri interessi, sostenere i nostri valori e il nostro stile di vita e contribuire a plasmare il futuro globale". "Ciò richiede che l'Ue diventi più assertiva ed efficace. Le relazioni con i partner strategici, compresi i nostri partner transatlantici, e le potenze emergenti devono essere una componente chiave di una politica estera solida. I nostri obiettivi in questi ambiti non sono cambiati, ma i recenti sviluppi ci impongono di riflettere sul modo migliore per raggiungerli", ha continuato. "Avere una comprensione comune delle sfide globali e del modo di affrontarle rimane fondamentale, che si tratti di clima, energia, commercio o sicurezza. Come sempre, l'unità rimane la nostra risorsa più importante", ha spiegato. (segue) (Beb)