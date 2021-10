Ue-Balcani: Michel ai leader, relazioni, dialogo e autonomia strategica a summit (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 6 ottobre, il vertice Ue-Balcani occidentali sarà un'occasione opportuna per ricordare l'importanza strategica dei Balcani occidentali per l'Unione e per discutere il nostro impegno con la regione. Ci concentreremo su un'agenda prioritaria divisa in due sessioni", ha specificato. "Nella prima sessione, siamo lieti di invitare anche le principali parti interessate della regione, il Consiglio di cooperazione regionale, la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca mondiale, a presentare le loro opinioni. L'accento sarà posto sull'intensificazione del nostro impegno per promuovere la ripresa socio-economica della regione e lo sviluppo sostenibile, e la ricostruzione dopo la pandemia sulla base del Piano economico e di investimento per i Balcani occidentali. (segue) (Beb)