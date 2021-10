Ambiente: Coldiretti Lazio presenta a Regione proposte per rilanciare florovivaismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondi per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle serre, formazione nelle scuole e sgravi sulla contribuzione per l'assunzione di op​erai, oltre alla valorizzazione e promozione di piante e fiori Made in Italy. Sono solo alcune delle proposte per rilanciare il settore florovivaistico, presentate da Coldiretti Lazio agli assessori della Regione Lazio, Enrica Onorati, all'Agricoltura e Claudio Di Berardino, al Lavoro. "Il florovivaismo è un comparto importante dell'agricoltura regionale - spiega in una nota il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - ed in particolare nelle province di Roma e Latina, dove gran parte della superficie agricola è destinata a colture florovivaistiche". Latina, in particolare, si distingue per la presenza di imprese con dimensioni più ampie rispetto alle altre province laziali. (segue) (Com)