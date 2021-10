Ambiente: Coldiretti Lazio presenta a Regione proposte per rilanciare florovivaismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un settore decisamente strategico per l'economia e per l'ambiente - continua Granieri - uno dei più colpiti dalla pandemia, ma è anche la filiera che ha dimostrato grandi capacità di ripresa, facendo registrare un aumento record del 33 per cento delle esportazioni di piante Made in Italy solo nel primo trimestre del 2021. Uno dei motivi per cui questo comparto va tutelato. In gioco c'è il futuro di oltre 200 mila lavoratori". Una ripresa che ha consentito al Lazio di mantenere la sua posizioni tra le regioni italiane più produttive nel settore orto-florovivaistico, confermandosi al quarto posto per il mercato di fiori e piante, con 125 milioni di euro e al nono posto per il mercato vivaistico con 42 milioni di euro. (segue) (Com)