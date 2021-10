Ambiente: Coldiretti Lazio presenta a Regione proposte per rilanciare florovivaismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione riservata da Coldiretti a questo settore è sempre stata massima e ha portato ad importanti risultati che vanno dal bonus verde, alla defiscalizzazione, alla decontribuzione e a tutto quello che concerne le figure professionali. "Molto c'è ancora da fare - aggiunge Granieri - come la possibilità di usufruire di sgravi sulla contribuzione per l'assunzione di operai per abbassare gli alti costi relativi alla manodopera e consentire alle aziende di essere più competitive, soprattutto nei mercati europei. Allo stesso modo è fondamentale accedere a contributi per l'installazione di pannelli fotovoltaici sopra le serre. La Serra Fotovoltaica permette una vera a propria simbiosi tra il mondo agricolo e quello delle fonti rinnovabili. E' necessario produrre energia solare senza privarsi di preziosi terreni agricoli, aree boschive o pascoli". (segue) (Com)