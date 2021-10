Ambiente: Coldiretti Lazio presenta a Regione proposte per rilanciare florovivaismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le porose avanzate da Coldiretti Lazio alla Regione, c'è anche quella relativa alla creazione di una misura del PSR per le aziende florovivaistiche, che consenta di accedere a fondi per l'ammodernamento delle strutture e l'acquisto di attrezzature all'avanguardia al fine di migliorare le tempistiche delle lavorazioni, oltre alla qualità delle produzioni. Senza mai sottovalutare la formazione specialistica, sfruttando gli Istituti Tecnici Superiori, a partire dalla Fondazione Biocampus di Latina, che rappresenta una vera eccellenza del territorio, per la realizzazione di percorsi di formazione sul settore vivaistico al fine di creare professionalità altamente specializzate. "Necessaria, inoltre, la valorizzazione di percorsi di promozione del prodotto vivaistico laziale - conclude Granieri - e la sensibilizzazione dei consumatori all'uso del verde Made in Italy, sia da interno che da esterno, anche nei posti di lavoro. Occorre riprendere una consapevolezza sia nelle grandi città che nei piccoli centri sull'importanza del verde e del suo ruolo fondamentale nella mitigazione del clima".​ (Com)