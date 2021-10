Turismo: nuove linee indirizzo per promozione brand Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione odierna ha deliberato di adottare le linee di indirizzo per il potenziamento della promozione e commercializzazione del brand Abruzzo nei mercati di riferimento collegabili alle rotte aeree nazionali ed internazionali. La Regione, in continuità e in coerenza con le azioni di promozione dell'immagine del territorio con le strategie di posizionamento del prodotto turistico regionale, intende sviluppare interventi di promozione di comunicazione, con lo scopo di sostenere e di implementare i flussi turistici nei mercati di riferimento attraverso compagnie aeree nazionali ed estere, ricorrendo ad una procedura di evidenza pubblica, per la selezione di compagnie aeree nazionali o estere, per la realizzazione di un progetto comune di promozione e commercializzazione del Brand Abruzzo nei mercati di riferimento di durata triennale per un importo complessivo a base di gara di 1milione 470 mila euro. In questo modo, si provvederà a dare continuità all'azione di promozione già avviata ad inizio 2020 e prorogata a marzo 2020 e poi revocata a causa della pandemia da Covid. (Gru)