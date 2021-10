Roma 2021: Gualtieri, grazie Zingaretti, mi ha portato in politica e chiesto di candidarmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare Nicola Zingaretti, che ha la responsabilità di avermi fatto cominciare a fare politica, per avermi chiesto di fare il sindaco di Roma. Quando ho iniziato questa campagna in città c'era un sentimento cupo, ma poi abbiamo visto una crescente consapevolezza di due cose: la prima è che non è vero che c'è questo destino, la seconda è che Roma ha risorse straordinarie e merita un'amministrazione efficiente dove le cose funzionino, e può essere cambiata insieme". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della chiusura della sua campagna elettorale nel quartiere San Basilio di Roma. (Rer)