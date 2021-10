Roma 2021: Calenda, piazza del Popolo non è di Meloni e Salvini, noi la riempiamo e vinciamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi riempiamo piazza del Popolo: questa non è una piazza solo per Salvini e Meloni e vinciamo noi perché il lavoro duro paga sempre. Sono famoso per essere cattivo ma adesso mi commuovo vedendo questa piazza". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, durante il suo comizio di chiusura della campagna elettorale a piazza del Popolo. "Quando dovevamo decidere dove chiudere, io ho detto: amici miei noi riempiremo piazza del Popolo. Questa piazza non è solo di Salvini e Meloni - ha ribadito Calenda - ma è una piazza per le persone serie, per i riformisti che ora se ne riappropriamo. Noi vinciamo. Io sono su questo palco perché mi ci avete messo voi", ha aggiunto Calenda che rivolgendosi al candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, ha tuonato: "pensavi di governare Roma senza programma perché avevi la Meloni. Ma non ci arriverai a governare la Capitale perché è una città molto più seria di te", ha concluso Calenda. (Rer)