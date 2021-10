Roma 2021: Gualtieri, chiudiamo campagna in 15 piazze a unisono, così governeremo città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiudiamo la campagna elettorale ma non ci possiamo rilassare, avremo altre due settimane di duro lavoro. Abbiamo voluto fare una chiusura su tutta la città, in 15 Municipi, saluto le altre quattordici piazze. Non abbiamo voluto riunirci in un unico posto perché Roma deve essere la città dei quartieri. E in cui non ci sono quartieri di serie A e di serie B. Una città che decentra le competenze ai municipi, una città che costruisce politiche di prossimità ed è una città di tutte e di tutti. Siamo ora in tutta la città, insieme, questo è il segno di come cambieremo e governeremo Roma". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della chiusura della sua campagna elettorale nel quartiere San Basilio di Roma. "Tra queste quindici piazze io ho voluto essere fortemente a San Basilio - ha aggiunto -. Questo quartiere è importante e non possiamo pensare di lanciare un centrosinistra democratico e popolare se non ripartiamo da qui, da questi quartieri in cui siamo nati e in cui sono nate tante lotte". (segue) (Rer)