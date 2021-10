Roma 2021: Gualtieri, chiudiamo campagna in 15 piazze a unisono, così governeremo città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri poi ha ricordato che in questi mesi ha "incontrato tanti cittadini che in questi anni difficili si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a fare le cose, mostrando una straordinaria qualità non solo civica ed etica ma anche di elaborazione di soluzioni, progetti e proposte. Non si governa da soli, e la consapevolezza di avere queste risorse straordinarie si è rafforzata con i nostri giri della città, perché queste persone si sono sentite meno sole. In questa campagna elettorale - ha sottolineato - ho ascoltato più di quanto abbia parlato, perché la politica, se non capisce che bisogna studiare, avere umiltà, ascoltare il punto di vista di chi nei quartieri ci abita, se non guarda le cose dal basso, allora non riesce a suscitare partecipazione né a elaborare le soluzioni giuste. Mi dicono che ho l'attitudine del secchione e ne vado fiero, perché bisogna studiare e non si deve mai essere presuntuosi. Noi - ha concluso- governeremo Roma con l'amicizia e con il sorriso, oltre che con la competenza, l'efficienza e il duro lavoro. Chiameremo i migliori ad aiutarci a governare, perché i peggiori in questi anni li abbiamo già visti. Noi vinceremo queste elezioni e faremo rinascere Roma". (Rer)