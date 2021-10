Roma 2021: Cenciotti (Pdf), i cattolici vadano a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 51 per cento dei romani non è andato a votare all'elezione della Raggi. Oggi serve un nuovo protagonismo dei credenti in politica: domenica e lunedì i cattolici vadano a votare". È quanto ha detto Fabiola Cenciotti, candidato sindaco del Popolo della Famiglia (Pdf) a Roma, in occasione della chiusura della campagna elettorale per le prossime Amministrative al Capranichetta. Un appello finale al voto è stato rivolto anche da Mario Adinolfi, presidente nazionale del Pdf: "Davanti all'offensiva del relativismo che inventa come nuovi diritti civili quelli a suicidarsi e a drogarsi, i credenti devono rispondere ritrovandosi compatti in un unico soggetto politico organizzato cristianamente ispirato. In questa tornata elettorale l'unico simbolo che risponde a queste caratteristiche è quello del Popolo della Famiglia, che candida alla guida delle città donne e uomini che incarnano i valori che proclamano. È tempo di avere una faccia sola, i valori vanno vissuti". (segue) (Com)