Roma 2021: Cenciotti (Pdf), i cattolici vadano a votare (2)

- "Il 3 ottobre è domenica e chi nel fine settimana parteciperà a una celebrazione religiosa sa che l'unico voto coerente con quei valori professati è quello al Popolo della Famiglia", continua Adinolfi. Ogni altra scelta verrebbe compiuta a naso turato. Il cinico nichilismo di chi lotta per un potere fine a se stesso o addirittura per ampliare la cultura mortifera che va di moda in questo Paese con i nuovi referendum di Fedez e Cappato, può essere affrontato solo da chi ha una ferrea convinzione nei valori della famiglia naturale e della vita. Le mode passano, la profonda radice cristiana del nostro Paese resta, pur assaltata da più parti: dagli espliciti avversari e dai comportamenti incongrui di chi pure si affanna a baciare rosari. Chi vota Popolo della Famiglia sa di votare chi quei valori profondi li difende senza che sia possibile beccarli in festini chem sex. Abbiamo una faccia sola e di questi tempi non è poco. Il Popolo della Famiglia merita dunque il consenso dei credenti e delle persone di buona volontà il 3 e 4 ottobre". (Com)