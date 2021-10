Napoli: D’Incà, coalizione con Pd grande contenitore idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato bellissimo ritornare a Napoli assieme a Giuseppe Conte, ai portavoce, agli amici e agli attivisti del Movimento 5 Stelle”. Lo ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà dal palco di Napoli in occasione della chiusura della campagna di Gaetano Manfredi. “Napoli è una città dalle grandi potenzialità che merita di essere governata da un uomo come Gaetano Manfredi, che la conosce e la ama incondizionatamente. Ho avuto modo di apprezzare le grandissime competenze di Gaetano da ministro dell'Università e sono sicuro che le metterà a disposizione di questa città. Qui la coalizione che abbiamo fatto con il Pd può essere un grande contenitore di idee e di progetti sulle comuni basi della legalità, della cultura e dell'ecologia. Dobbiamo fare l'ultimo sforzo assieme per convincere chi conosciamo a dare, con il loro voto, un grande futuro a questa città. Forza”.(Rin)