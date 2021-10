Roma 2021: Gualtieri, sindaco si deve occupare anche di lavoro, patto per buona occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi ribello all'idea che un sindaco non si debba occupare di lavoro. È la cosa più importante, come fanno in tutte le Capitali". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della chiusura della sua campagna elettorale nel quartiere San Basilio di Roma. "Dobbiamo fare un grande patto con le imprese ma anche un patto per il lavoro che non deve essere nero, precario e mal pagato. Ci sforzeremo per creare buona occupazione", ha concluso. (Rer)