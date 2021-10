Roma 2021: Calenda, Ama non funziona, va messa dentro Acea e serve termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può parlare di rifiuti senza dire che Ama non funziona e va messa dentro Acea. Non puoi parlare di rifiuti se non dici che mancano oltre 13 mila cestini a Roma. Il degrado chiama degrado". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma di Azione Carlo Calenda, durante il suo comizio di chiusura della campagna elettorale a piazza del Popolo. "Non si può parlare di rifiuti senza dire che ci vuole un 'cacchio' di termovalorizzatore, come succede in tutto il mondo", ha concluso Calenda. (Rer)