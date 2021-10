Agroalimentare: al via a Roma XXII tappa della V edizione di international street food 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà la città di Roma ad accogliere la XXII tappa della V Edizione dell'International Street Food. Si tratta della più importante manifestazione di street food esistente in Italia e si svolgerà in Piazzale della Radio, da venerdì 8 ottobre a domenica 10 ottobre. Il venerdì dalle ore 18:00, il sabato e la domenica dalle ore 12:00. Un evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. La manifestazione giunta alla ventiduesima tappa, ha riscosso molto successo, il pubblico ha accolto con molto entusiasmo questo tour. (segue) (Com)