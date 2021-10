Agroalimentare: al via a Roma XXII tappa della V edizione di international street food 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d'ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi, di posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, non tralasciando mai l'attenzione alle realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia. "Siamo felici del successo che i nostri chef stanno riscuotendo, la cucina ed il cibo di strada fanno parte della nostra cultura. L'entusiasmo della gente che è accorsa numerosa ci ha riempito il cuore di gioia", afferma in una nota Alfredo Orofino, organizzatore dell'International Street Food, soprannominato il re dello street food e presidente dell'Airs, l'Associazione Italiana Ristoratori di Strada. "Ci teniamo a ricordare che il tutto è organizzato seguendo tutte le normative a tutela della sicurezza e della salute di chi vorrà immergersi in questa gustosa esperienza. Vi aspettiamo, muniti di green pass, ma soprattutto affamati". (Com)