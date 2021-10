Argentina: affondamento Ara San Juan, mandato di comparizione per ex presidente Macri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corto circuito si sarebbe prodotto mentre il sottomarino era intento ad approvvigionarsi di aria attraverso lo snorkel in condizioni di mare estremamente avverse. In questa situazione, sostiene il rapporto, è probabile che l'equipaggio abbia deciso di flessibilizzare le norme di sicurezza permettendo allo snorkel di caricare aria in una circostanza rischiosa, determinando in questo modo l'ingresso dell'acqua che ha generato il corto circuito nelle batterie. La produzione di idrogeno all'interno del casco del sottomarino avrebbe quindi provocando l'inabissamento del sottomarino e la sua successiva implosione. Secondo un esperto statunitense lo scoppio ha prodotto un'energia pari a quella di 5 tonnellate di tritolo circa compatibile con "un'anomalia acustica" registrata dal centro di rilevamento dell'Organizzazione per la non proliferazione dei test nucleari (Ctbto). (segue) (Abu)