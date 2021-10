Roma 2021: Craxi (Psi), con Gualtieri istanze socialiste in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo battuti nel centrosinistra a fianco di Roberto Gualtieri perché nella storia dell'amministrazione di questa città é sempre maturata una posizione socialista nelle grandi scelte che l'hanno riguardata". Così in una nota Bobo Craxi, capolista del Psi all'Assemblea capitolina. "Chi ci voleva in splendida solitudine - aggiunge - non ha capito la portata della sfida che si gioca a Roma nel 2021. Chi ci voleva come portatori d'acqua silenziosi e nascosti di un sindaco tutto fare non ha capito cosa rappresenta il ruolo dei socialisti riformisti laici nella nuova stagione politica che si apre anche in Italia". (segue) (Com)