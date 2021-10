Monza: Arena, con "Strategia X" appuntamento per aiutare i ragazzi a costruirsi un percorso professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cocktail per parlare di lavoro, orientamento e formazione, si tratta di "Strategia X", un talk con i protagonisti delle risorse umane, del mondo della scuola, del volontariato, della comunicazione e con giovani imprenditori. L'iniziativa si terrà a Monza, nell'ambito del progetto #strategiagiovani domenica 3 ottobre al Centro sportivo "Nei" (via Enrico da Monza, 6). Condivisione per il coinvolgimento dei giovani. "Con #strategiagiovani abbiamo costruito un 'contenitore' aperto per supportare i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro” spiega l'assessore con delega alle politiche giovanili del Comune di Monza Federico Arena. “La parola chiave del progetto e, in particolare, dell'iniziativa di domenica è condivisione: solo così riusciamo a coinvolgere i giovani e aiutarli a riconoscere le loro attitudini e le loro capacità, sostenendoli nell'orientare le loro energie e i loro sforzi in una direzione efficace. In un mercato del lavoro difficile, ma anche ricco di opportunità mettiamo in campo strumenti che possano contribuire a indicare ai giovani la loro strada" aggiunge l'assessore.Il percorso di formazione comincerà alle ore 16 con "GenZ e futuro: quale percorso dopo la maturità?" che spiegherà ai giovani le possibilità di formazione post diploma alternative alla carriera universitaria e, a seguire, Francesca Sanvito e Valentina Rusmini presenteranno il progetto #strategiagiovani. Alle ore 16.30 il pomeriggio entrerà nel vivo con Maria Grazia Bonanomi di Assolombarda che condurrà un approfondimento sulle tendenze del mercato del lavoro, tra le professioni più ricercate e le competenze più richieste dalle aziende. Alle ore 16.45 "Non chiamatelo volontariato", le opportunità del terzo settore a cura di Giovanni Vergani (TikiTaka - Cooperativa Novo Millennio). Alle ore 17 un medico, Matteo De Rosa, e un fotografo, Daniele Piras, racconteranno il loro lavoro e il percorso per arrivarci, tra scelte e vocazione. L'incontro, "Meet my Job: professioni a confronto", sarà condotto da Federica Fenaroli. (segue) (Com)