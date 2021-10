Monza: Arena, con "Strategia X" appuntamento per aiutare i ragazzi a costruirsi un percorso professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 17.20 "Startuppiamo!", a cura di Brianza Solidale: cioè come nasce una startup e da dove partire per trasformare un'idea in un'impresa. Quali sono i canali, i metodi e gli strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro è il tema di "Trovare lavoro con la ricerca attiva" in programma alle ore 17.30 e a cura di Fabrizio Rossetto (AFOL). Curriculum e colloqui sono i due passaggi obbligati per trovare lavoro. Ne parlerà Vincenzo Capozzoli (Synergie): alle ore 17.45 nell'incontro "Un CV a prova di recruiter" darà ai giovani consigli e strumenti per scrivere un curriculum vitae originale ed efficace e alle ore 18 spiegherà come farsi ricordare dal selezionatore nell'appuntamento "Come presentarsi al colloquio? Cose da dire e cose da evitare". Oggi, però, uno dei canali più importanti per trovare lavoro sono i social. Alle ore 18.15 "Crea un profilo Linkedin vincente", a cura di Lorenzo Brusadelli (BigFive), fornirà tips&tricks per farsi trovare su LinkedIn. Dopo una full immersion di formazione spazio al break aperitivo con cocktail e buffet e free drink per i primi cinquanta. Durante l'aperitivo sarà possibile prenotarsi per un incontro informale con i relatori per soddisfare dubbi e curiosità. Dalle ore 18.30 alle ore 19.30 andrà in scena "A tu per tu", brevi momenti individuali per mostrare il proprio CV a un selezionatore, per approfondire i temi trattati o per maggiori informazioni sui servizi di #strategiagiovani. "#strategiagiovani: talento, innovazione futuro" è un progetto del Comune di Monza per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro finanziato con il bando regionale "La Lombardia è dei giovani 2020". I partner del progetto sono: AFOL – Provincia Monza e Brianza, Azienda Speciale di Formazione "Paolo Borsa", Carrobiolo 2000 Cooperativa Sociale, CSV - Centro di Servizio per il Volontariato di Monza – Lecco – Sondrio, Assolombarda e Brianza Solidale. Per partecipare all'evento è necessario essere in possesso del green pass. (Com)