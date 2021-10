Expo 2020: Modi invita a visitare il padiglione dell’India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, dal suo profilo Twitter ha invitato a visitare il padiglione del Paese all’Expo di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che si è aperto oggi. “Apertura, opportunità e crescita” è il tema scelto dal governo di Nuova Delhi per la sua partecipazione. Come ha spiegato recentemente il ministero del Commercio indiano, per rappresentare “un’India in movimento” è stata progetta una “facciata cinetica” composta da un mosaico di 600 blocchi colorati che ruotano sul proprio asse. La struttura, a quattro piani, è divisa in zone identificate da undici temi: clima e biodiversità, spazio, sviluppo urbano e rurale, tolleranza e inclusione, Giubileo d’oro, conoscenza e apprendimento, viaggi e connettività, obiettivi globali, salute e benessere, agricoltura alimentare, mezzi di sussistenza e acqua. Il logo è una ruota (chakra) nei colori della bandiera: lo zafferano simboleggia forza e coraggio; il bianco la pace e la verità; il verde la fertilità, la crescita e il buon auspicio. La forma circolare rappresenta l’unità, l’impegno, la comunità, la continuità e i cicli di vita in evoluzione. Il padiglione ospiterà conferenze, dibattiti, spettacoli e degustazioni. Nei sei mesi di allestimento sono previste visite di membri dell’esecutivo e celebrità.(Inn)