Imprese: Ferragamo, completato trasferimento business profumi al gruppo Inter Parfums

- Salvatore Ferragamo, facendo seguito a quanto già annunciato al mercato con il proprio comunicato in data 7 luglio 2021, comunica che si è perfezionato in data odierna il trasferimento del business dei profumi al gruppo Inter Parfums, con la concessione di una licenza esclusiva a livello mondiale per la produzione e distribuzione delle fragranze a marchio Ferragamo. Stando al relativo comunicato stampa, la licenza avrà una durata iniziale di 10 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni al verificarsi di condizioni predefinite. Il licenziatario opererà con una società italiana dedicata, interamente controllata, al fine di preservare il know-how e l’esperienza esistente, consolidare uno stretto legame con il brand e promuovere il futuro sviluppo dei profumi Ferragamo, grazie ad un intenso connubio di professionalità, qualità e rispetto dei valori della marca. (Com)