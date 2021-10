Milano 2021: Bernardo, io amico da sempre della comunità ebraica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considero semplicemente oltraggioso accostare anche indirettamente il mio nome ad atteggiamenti antisemiti o giustificazionisti nei confronti delle leggi razziali. Sono da sempre amico della comunità ebraica, qualunque atteggiamento antisemita sarebbe del tutto incompatibile con me e con la mia candidatura. Lo afferma in una nota il candidato sindaco per il centrodestra, Luca Bernardo. "Il mio pensiero, la mia cultura, i miei comportamenti sono di segno esattamente opposto. La mia famiglia ha partecipato attivamente alla Resistenza. Io personalmente ho avuto l’onore di collaborare spesso con la Comunità Ebraica di Milano. Diversi esponenti della Comunità sono candidati nelle liste che mi sostengono. Le forze politiche del centro-destra milanese e nazionale sono sempre state al fianco di Israele. Molti esponenti della mia coalizione ogni anno sfilano il 25 aprile sotto le bandiere della Brigata Ebraica, ricevendo gli insulti e le minacce degli attivisti pro-palestinesi", ha proseguito il candidato sindaco. "Alle ambiguità della sinistra - ha poi aggiunto Bernardo - corrispondono il rigore e la coerenza mia personale, della mia famiglia, dei miei sostenitori, al fianco di Israele e del Popolo Ebraico in ogni circostanza, soprattutto nei momenti più difficili o dolorosi. Chi insinuasse il contrario offenderebbe non solo me ma prima di tutto la verità e l’evidenza dei fatti".(Com)