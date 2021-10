© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus, a fronte di 53.285 tamponi effettuati, i nuovi positivi son 381 (0,7 per cento). Diminuiscono sia i ricoveri nelle terapie intensive (-3) che quelli nei reparti Covid (-8). Si registrano 8 decessi in più rispetto a ieri, per un totale di 34.049 dall’inizio della pandemia. (Rem)