Energia: Marocco, General Electric costruirà un parco eolico da 200 megawatt nel Sahara

- L’azienda statunitense General Electric Renewable Energy fornirà a Energie Eolienne du Maroc (Eem), filiale al 100 per cento della società energetica marocchina Nareva, 40 turbine eoliche offshore di ultima generazione da 5 megawatt ciascuna. Il progetto, fa sapere il sito marocchino “Le 360”, prenderà il via nel 2023 e sarà l’estensione del parco eolico di Aftissat, situato 50 chilometri a sud di Boujdour, nel Sahara. “Il Marocco ha un grande potenziale eolico”, ha dichiarato Gilan Sabatier, direttore commerciale internazionale per l’eolico terrestre di Ge Renewable Energy. “Il Regno marocchino è stato un precursore nell’integrazione delle energie rinnovabili, facendo grandi progressi”, ha aggiunto. Il parco eolico di Aftissat è il secondo progetto sviluppato dalla Ge Renewable Energy in Marocco, dopo il parco eolico di Akhfenir da 287 megawatt, che Ge e Nareva, di proprietà della Società nazionale di investimenti, la holding di proprietà della famiglia reale, hanno costruito insieme nel 2016.(Mar)