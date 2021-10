Brasile: ministero Esteri respinge accusa di aver partecipato al "golpe" contro Evo Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile "deplora" la dichiarazione del presidente della Bolivia, Luis Arce, secondo cui l'ambasciatore brasiliano a La Paz, Octavio Cortes, avrebbe preso parte al "colpo di stato" contro l'ex presidente, Evo Morales, nel 2019. "Il governo brasiliano si rammarica delle dichiarazioni del presidente dello Stato plurinazionale della Bolivia, rese nel corso di un'intervista per la rete "France24" a New York, in cui attribuisce senza fondamento, la partecipazione dell'ambasciatore del Brasile a La Paz a una presunta "rottura dell'ordine costituzionale", si legge in una nota pubblicata dal ministero degli Esteri. (segue) (Brb)