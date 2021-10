Brasile: ministero Esteri respinge accusa di aver partecipato al "golpe" contro Evo Morales (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo brasiliano riafferma il suo impegno per la piena applicazione dello stato di diritto democratico nei paesi della regione e ribadisce la sua disponibilità ad avere un rapporto rispettoso e costruttivo con le autorità boliviane, al fine di promuovere la discussione di varie questioni di comune interesse per le due società e paesi", conclude il comunicato. Il presidente Arce ha mosso le sue accuse contro il governo del Brasile nel corso di un'intervista al canale televisivo francese "France 24" registrata il 28 settembre a New York. Oltre all'ambasciatore Cortes, Arce ha accusato anche gli ex presidenti di Argentina, Mauricio Macri, ed Ecuador, Lenin Moreno, oltre all'Unione Europea e alla Chiesa cattolica di aver partecipato al "golpe". (segue) (Brb)