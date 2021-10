Brasile: ministero Esteri respinge accusa di aver partecipato al "golpe" contro Evo Morales (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Unione europea ha respinto le accuse del presidente della Bolivia, Luis Arce, circa il coinvolgimento del suo rappresentante diplomatico a La Paz nella crisi politica ed istituzionale che a novembre del 2019 portò alle dimissioni di Evo Morales. "L'Ue respinge con fermezza le accuse del presidente Arce riguardo la partecipazione del nostro ex ambasciatore Ue in Bolivia alla rottura dell'ordine costituzionale nel contesto della crisi boliviana del 2019", si legge in una nota del Servizio europeo di azione esterna (Seae). Il Seae ricorda quindi che "l'Ue ha contribuito a facilitare gli incontri che hanno coinvolto attori chiave di tutti i partiti politici, compresi i rappresentanti del Mas, sotto la guida della Chiesa cattolica e su esplicita richiesta del governo del presidente Evo Morales". L'obiettivo di questi incontri, prosegue la nota "è stato quello di aiutare a pacificare la situazione nel Paese in un momento di estrema tensione, creando una piattaforma di dialogo, con l'obiettivo di evitare ulteriori violenze e porre fine alla crisi che ha scosso la Bolivia". (segue) (Brb)